¿La mochila de tu hijo pesa demasiado? Estos consejos te pueden ayudar

Cargar libros, cuadernos y ropa de gimnasia puede convertir la mochila en un verdadero dolor de cabeza… y de espalda. Aquí te contamos cómo elegir la mochila correcta y evitar lesiones en tus hijos.

Silvia Sanchez

30/01/2026 10:11

¡No más mochilas que duelan! Cómo elegir la perfecta para tu hijo. Foto referencial Complejo Hospitalario Kaelin
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Llevar la mochila del colegio puede ser un desafío para los niños: libros de texto, útiles escolares y equipos de deporte hacen que muchas mochilas sean pesadas y difíciles de usar. Si no se utilizan correctamente, pueden causar dolor de espalda, cuello y hombros.

Aunque no hay evidencia de que provoquen escoliosis o problemas a largo plazo, nunca es tarde para adoptar buenos hábitos que protejan la columna de los más pequeños.

Cómo elegir la mochila ideal

  • Tamaño correcto: Más grande no siempre es mejor. Una mochila demasiado espaciosa hará que tu hijo cargue más peso del necesario. Debe ser proporcional a su altura y necesidades escolares.

  • Dos correas de hombro anchas y acolchadas: Ajustables y cómodas, estas correas distribuyen el peso de manera uniforme. Asegúrate de que las dos correas sean iguales en longitud para evitar desbalances.

  • Espalda acolchada: Protege de objetos afilados dentro de la mochila y aumenta la comodidad.

  • Cinturón o correa para el pecho: Ayuda a redistribuir el peso y evita que los hombros se resientan.

  • Compartimentos internos: Mantener los objetos organizados y distribuidos reduce la carga en zonas específicas de la espalda.

Haz que tu hijo participe

Incluir a tu hijo en la elección de la mochila garantiza que la sienta cómoda y adecuada para su cuerpo, evitando reemplazos frecuentes y promoviendo buenos hábitos desde temprano.

Con estos consejos, tu hijo podrá llevar sus cosas con comodidad y sin riesgos para su espalda durante todo el año escolar.

Esta entrevista en El Mañanero de La Paz, te muestra cómo organizar la mochila para distribuir el peso adecuadamente:

 

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

