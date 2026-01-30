¿La mochila de tu hijo pesa demasiado? Estos consejos te pueden ayudar

Cargar libros, cuadernos y ropa de gimnasia puede convertir la mochila en un verdadero dolor de cabeza… y de espalda. Aquí te contamos cómo elegir la mochila correcta y evitar lesiones en tus hijos.
30/01/2026 10:11
Llevar la mochila del colegio puede ser un desafío para los niños: libros de texto, útiles escolares y equipos de deporte hacen que muchas mochilas sean pesadas y difíciles de usar. Si no se utilizan correctamente, pueden causar dolor de espalda, cuello y hombros.
Aunque no hay evidencia de que provoquen escoliosis o problemas a largo plazo, nunca es tarde para adoptar buenos hábitos que protejan la columna de los más pequeños.
Cómo elegir la mochila ideal
Tamaño correcto: Más grande no siempre es mejor. Una mochila demasiado espaciosa hará que tu hijo cargue más peso del necesario. Debe ser proporcional a su altura y necesidades escolares.
Dos correas de hombro anchas y acolchadas: Ajustables y cómodas, estas correas distribuyen el peso de manera uniforme. Asegúrate de que las dos correas sean iguales en longitud para evitar desbalances.
Espalda acolchada: Protege de objetos afilados dentro de la mochila y aumenta la comodidad.
Cinturón o correa para el pecho: Ayuda a redistribuir el peso y evita que los hombros se resientan.
Compartimentos internos: Mantener los objetos organizados y distribuidos reduce la carga en zonas específicas de la espalda.
Haz que tu hijo participe
Incluir a tu hijo en la elección de la mochila garantiza que la sienta cómoda y adecuada para su cuerpo, evitando reemplazos frecuentes y promoviendo buenos hábitos desde temprano.
Con estos consejos, tu hijo podrá llevar sus cosas con comodidad y sin riesgos para su espalda durante todo el año escolar.
Esta entrevista en El Mañanero de La Paz, te muestra cómo organizar la mochila para distribuir el peso adecuadamente:
