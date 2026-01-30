¿La mochila de tu hijo pesa demasiado? Estos consejos te pueden ayudar

Llevar la mochila del colegio puede ser un desafío para los niños: libros de texto, útiles escolares y equipos de deporte hacen que muchas mochilas sean pesadas y difíciles de usar. Si no se utilizan correctamente, pueden causar dolor de espalda, cuello y hombros.

Aunque no hay evidencia de que provoquen escoliosis o problemas a largo plazo, nunca es tarde para adoptar buenos hábitos que protejan la columna de los más pequeños.

Cómo elegir la mochila ideal

Tamaño correcto : Más grande no siempre es mejor. Una mochila demasiado espaciosa hará que tu hijo cargue más peso del necesario. Debe ser proporcional a su altura y necesidades escolares.

Dos correas de hombro anchas y acolchadas : Ajustables y cómodas, estas correas distribuyen el peso de manera uniforme. Asegúrate de que las dos correas sean iguales en longitud para evitar desbalances.

Espalda acolchada : Protege de objetos afilados dentro de la mochila y aumenta la comodidad.

Cinturón o correa para el pecho : Ayuda a redistribuir el peso y evita que los hombros se resientan.

Compartimentos internos: Mantener los objetos organizados y distribuidos reduce la carga en zonas específicas de la espalda.

Haz que tu hijo participe

Incluir a tu hijo en la elección de la mochila garantiza que la sienta cómoda y adecuada para su cuerpo, evitando reemplazos frecuentes y promoviendo buenos hábitos desde temprano.

Con estos consejos, tu hijo podrá llevar sus cosas con comodidad y sin riesgos para su espalda durante todo el año escolar.

Esta entrevista en El Mañanero de La Paz, te muestra cómo organizar la mochila para distribuir el peso adecuadamente:

