TEMAS DE HOY:
Viceministro de Sustancias Controladas Elecciones subnacionales 2026 Sebastián Marset

25ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

La Paz lanza el Atlas de Riesgos para prevenir desastres

El atlas representa un avance clave en la gestión de riesgos, al permitir anticiparse a emergencias.

Red Uno de Bolivia

18/03/2026 14:00

Foto referencial.
La Paz

Escuchar esta nota

La Alcaldía de La Paz presentó el Atlas de Riesgos, una plataforma digital de acceso público que permitirá identificar zonas vulnerables y mejorar la prevención ante desastres naturales en el municipio.

La herramienta reúne más de 106 mapas interactivos que muestran áreas expuestas a deslizamientos, inundaciones, hundimientos y otros eventos geodinámicos, basados en estudios técnicos actualizados.

“Es una nueva herramienta que hemos desarrollado para mostrar todo el compilado de mapas de riesgos, vulnerabilidad y amenazas”, informó Aylin Orellana, analista técnico de la alcaldía paceña.

El sistema puede ser consultado por la ciudadanía a través de la web oficial o mediante código QR, y ya fue socializado en los nueve macrodistritos para facilitar su uso.

Desde la comuna destacaron que este atlas representa un avance clave en la gestión de riesgos, al permitir anticiparse a emergencias y proteger a la población en una ciudad con geografía compleja.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:45

La gran batalla: duelo de voces

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD