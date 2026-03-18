La Paz lanza el Atlas de Riesgos para prevenir desastres

La Alcaldía de La Paz presentó el Atlas de Riesgos, una plataforma digital de acceso público que permitirá identificar zonas vulnerables y mejorar la prevención ante desastres naturales en el municipio.

La herramienta reúne más de 106 mapas interactivos que muestran áreas expuestas a deslizamientos, inundaciones, hundimientos y otros eventos geodinámicos, basados en estudios técnicos actualizados.

“Es una nueva herramienta que hemos desarrollado para mostrar todo el compilado de mapas de riesgos, vulnerabilidad y amenazas”, informó Aylin Orellana, analista técnico de la alcaldía paceña.

El sistema puede ser consultado por la ciudadanía a través de la web oficial o mediante código QR, y ya fue socializado en los nueve macrodistritos para facilitar su uso.

Desde la comuna destacaron que este atlas representa un avance clave en la gestión de riesgos, al permitir anticiparse a emergencias y proteger a la población en una ciudad con geografía compleja.

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