¡Atención, conductores! Estas son las calles que se cierran en Cochabamba por el desfile de teas este miércoles

La noche noche de este miércoles se realizará el tradicional Desfile de Teas, que marca el inicio de los actos por el CXLVII aniversario de la Defensa de Calama y el Día del Mar, en la ciudad de Cochabamba. Este año, las actividades cívicas se adelantaron por las elecciones subnacionales.

De acuerdo con la ruta oficial, el recorrido comenzará en la plaza Colón, avanzando por la avenida Ballivián, más conocido como El Prado en sentido norte. Posteriormente, continuará por la calle Oruro, girando hacia el este hasta llegar a la plaza de las Banderas.

Desde ese punto, el desfile proseguirá por la avenida Ramón Rivero, donde estará instalado el palco principal, pasando por inmediaciones de la plaza Quintanilla, hasta concluir en el sector definido como punto final sobre la misma vía.

El centro de Cochabamba será escenario del desfile de teas. Foto: Gobernación

El mapa también prevé cortes de tránsito en calles aledañas y zonas de concentración, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones. El recorrido atraviesa uno de los principales ejes del centro de la ciudad, en una jornada que dará inicio a las actividades conmemorativas del Día del Mar.

Mira la programación en Red Uno Play