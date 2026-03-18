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Activan operativo de emergencia en Cochabamba por inundaciones

La precipitación alcanzó 135 milímetros en pocos minutos, generando anegamientos y colapso de drenajes en la ciudad.

Cristina Cotari

18/03/2026 11:41

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, activó un operativo de emergencia para atender las inundaciones provocadas por intensas lluvias que afectaron distintos puntos de la ciudad.

Precisó que la precipitación comenzó cerca de las 04:30 y, en apenas 15 minutos, alcanzó niveles sin precedentes.

“Es la primera vez en la historia de Cochabamba que cae una lluvia de 135 milímetros (litros por metro cuadrado) en tan corto tiempo, producto del cambio climático”, afirmó.

Reyes Villa explicó que, si bien la instalación de cárcamos de bombeo ayudó a reducir la acumulación de agua, aún se requiere mayor capacidad en zonas críticas como La Tamborada.

“Necesitamos cárcamos de mayor potencia para evitar que estas situaciones se repitan”, señaló.

Asimismo, advirtió que uno de los principales problemas es la existencia de conexiones cruzadas entre aguas pluviales y el sistema de alcantarillado, lo que provoca el colapso de las tapas en varias calles, como en la avenida Ayacucho.

A esto se suma la acumulación de basura, que obstruye los drenajes y agrava las inundaciones.

 

El alcalde indicó que los equipos municipales se desplazaron en varios sectores afectados como la zona de la avenida Arquímedes, donde también se reportaron anegamientos.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, informó que la lluvia registrada alcanzó los 135 milímetros, una cifra considerada récord.

Detalló que, en solo una hora, cayó aproximadamente la mitad de agua que se acumuló durante todo enero de 2025, mes que hasta ahora era el más lluvioso con 260 milímetros.


 

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