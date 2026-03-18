Accidente en Cochabamba: motociclista pierde la vida tras impacto en avenida

Un joven perdió la vida este miércoles 18 de marzo, luego de que la motocicleta que conducía impactara contra un árbol en la avenida Tadeo Haenke, en Cochabamba.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día y fue reportado por transeúntes que presenciaron la escena, quienes alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron ayuda para identificar y contactar a los familiares de la víctima.

Investigación en curso

Hasta el lugar llegó personal de la Dirección de Tránsito, que inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Por el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del impacto.

Una jornada complicada

La tragedia se registró en medio de una jornada marcada por intensas lluvias en la ciudad, que provocaron:

Inundaciones en varias zonas

Dificultades en la circulación vehicular

Riesgos para conductores y peatones

Llamado a la precaución

Las condiciones climáticas adversas incrementan el riesgo de accidentes, por lo que se recomienda a conductores:

Reducir la velocidad

Mantener distancia

Extremar precauciones en vías mojadas

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