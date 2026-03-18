TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset feminicidio plan 3000 Bienes incautados

27ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Accidente en Cochabamba: motociclista pierde la vida tras impacto en avenida

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día y fue reportado por transeúntes que presenciaron la escena.

Silvia Sanchez

18/03/2026 11:21

Tragedia en Cochabamba: joven muere tras chocar su motocicleta contra un árbol. Foto RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un joven perdió la vida este miércoles 18 de marzo, luego de que la motocicleta que conducía impactara contra un árbol en la avenida Tadeo Haenke, en Cochabamba.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del día y fue reportado por transeúntes que presenciaron la escena, quienes alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron ayuda para identificar y contactar a los familiares de la víctima.

Investigación en curso

Hasta el lugar llegó personal de la Dirección de Tránsito, que inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Por el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas del impacto.

Una jornada complicada

La tragedia se registró en medio de una jornada marcada por intensas lluvias en la ciudad, que provocaron:

  • Inundaciones en varias zonas

  • Dificultades en la circulación vehicular

  • Riesgos para conductores y peatones

Llamado a la precaución

Las condiciones climáticas adversas incrementan el riesgo de accidentes, por lo que se recomienda a conductores:

  • Reducir la velocidad

  • Mantener distancia

  • Extremar precauciones en vías mojadas

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD