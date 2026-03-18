Minibús convertido en cisterna: hallan combustible ilegal y aprehenden a cuatro personas

La Fiscalía Departamental de Chuquisaca abrió una investigación penal contra cuatro personas sorprendidas en posesión de 660 litros de gasolina almacenados de forma ilegal en las afueras de Sucre.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana, donde se logró intervenir un inmueble que presuntamente funcionaba como centro de acopio clandestino de combustible.

Combustible almacenado y vehículos adaptados

Durante la intervención, se encontró gasolina distribuida en:

Turriles

Bidones

Dos motorizados

Uno de los vehículos, tipo minibús, estaba adaptado con un tanque artesanal de gran capacidad, reemplazando los asientos para pasajeros, lo que hace presumir su uso para transporte ilegal de combustible.

Investigación en curso

El fiscal departamental, Mauricio Nava Morales, informó que los cuatro implicados fueron sorprendidos en flagrancia, por lo que se presentará la imputación formal por el delito de:

Almacenaje

Comercialización

Compra ilegal de combustibles

Asimismo, se solicitará la incautación de los vehículos utilizados en la presunta actividad ilícita.

Operativo e intervención

De acuerdo con el fiscal del caso, Daniel Cruz, el operativo fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que permitió identificar movimientos sospechosos de dos minibuses que ingresaban a un domicilio rústico.

En el lugar, se confirmó que el inmueble era utilizado como depósito clandestino de combustible.

Controles y lucha contra el contrabando

Desde la Fiscalía se anunció que estos operativos continuarán en coordinación con:

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

YPFB

El objetivo es frenar el desvío ilegal de combustibles y proteger los recursos estratégicos del país.

Las autoridades reiteraron que este tipo de actividades ilícitas será investigado con firmeza y sancionado conforme a la ley.

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