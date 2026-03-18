Atención: Alerta por lluvias intensas y tormentas en cuatro departamentos

El pronóstico advierte precipitaciones moderadas a fuertes con descargas eléctricas desde la madrugada del miércoles 18 hasta la noche del jueves 19 de marzo.
18/03/2026 8:31
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronóstico lluvias moderadas, temporalmente fuertes y tormentas eléctricas aisladas que afectarán a varias regiones de Bolivia entre la madrugada del miércoles 18 y la noche del jueves 19 de marzo, según un reporte meteorológico difundido recientemente.
En el departamento de La Paz, las precipitaciones impactarán a las provincias Franz Tamayo, noreste de Sud Yungas, Caranavi, Larecaja y el sur de Abel Iturralde, donde se prevén montos acumulados entre 60 y 90 milímetros.
Para el departamento de Santa Cruz, el pronóstico abarca Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Guarayos, Ñuflo de Chávez y José Miguel de Velasco, además del este de Chiquitos y noreste de Cordillera.
En estas regiones también se estiman acumulados de entre 60 y 90 milímetros, mientras que en los valles de Caballero, Florida y Vallegrande se esperan registros de entre 30 y 60 milímetros.
En Cochabamba, las lluvias afectarán al Chapare, José Carrasco, Tiraque y el norte de Ayopaya, con acumulaciones previstas de entre 60 y 90 milímetros.
Asimismo, en el departamento de Beni, las precipitaciones alcanzarán las provincias Marbán, Cercado, Moxos y el sur de Iténez, Mamoré, Yacuma y General José Ballivián, donde se esperan niveles similares de entre 60 y 90 milímetros.
El Senamhi recomendó a la población tomar previsiones ante posibles crecidas de ríos, anegamientos y descargas eléctricas, especialmente en las zonas más vulnerables.
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