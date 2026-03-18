Pronóstico con lluvias: qué ciudades tendrán mayor impacto este miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 18 de marzo tormentas eléctricas en todo el país, con alta probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá cielos tormentas eléctricas y chubascos aislados, con alta probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 8°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielo chubascos aislados y temperaturas entre 3°C y 21°C, con baja probabilidad de lluvias.

Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 19°C, con alta probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 13°C y 26°C, con alta probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 15°C y 22°C, con alta probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 14°C a 23°C con probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas durante toda la jornada, con temperaturas entre 23°C y 29°C, con alta probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas, con una mínima de 24°C y una máxima de 28°C, con alta probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 22°C y 28°C, con alta probabilidad de lluvias.

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