TEMAS DE HOY:
QNMP Captura de Sebastián Marset Intento de infanticidio

23ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Pronóstico con lluvias: qué ciudades tendrán mayor impacto este miércoles

Las condiciones climáticas apuntan a una jornada con lluvias generalizadas y tormentas eléctricas en gran parte del territorio.

Red Uno de Bolivia

18/03/2026 6:50

Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 18 de marzo tormentas eléctricas en todo el país, con alta probabilidad de lluvias.

Occidente
En el Occidente del país habrá cielos tormentas eléctricas y chubascos aislados, con alta probabilidad de lluvias esta jornada.

  •      La Paz tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que estarán entre 8°C y 20°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 3°C y máxima de 16°C.

  •      Oruro tendrá cielo chubascos aislados y temperaturas entre 3°C y 21°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      Potosí presentará tormentas eléctricas y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 19°C, con alta probabilidad de lluvias.

Valles
La región de los Valles presentará tormentas eléctricas con probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

  •      Cochabamba tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 13°C y 26°C, con alta probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá tormentas eléctricas durante el día, con valores entre 15°C y 22°C, con alta probabilidad de lluvias.

  •      Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 14°C a 23°C con probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias.

  •      Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas durante toda la jornada, con temperaturas entre 23°C y 29°C, con alta probabilidad de lluvias.

  •      Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas, con una mínima de 24°C y una máxima de 28°C, con alta probabilidad de lluvias.

  •      Cobija tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 22°C y 28°C, con alta probabilidad de lluvias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD