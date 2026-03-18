“Tiene pesadillas y llora”: Menor en Cochabamba presenta secuelas y piden evaluación especializada

El niño de 11 años que fue brutalmente agredido en la zona sur de Cochabamba continúa bajo atención médica y presenta secuelas psicológicas, por lo que su defensa solicitó una evaluación especializada ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El caso se remonta al 20 de febrero. En audiencia cautelar realizada recientemente, la justicia determinó ampliar a cuatro meses la detención preventiva del presunto agresor en el penal de San Antonio.

El abogado de la víctima, Jhonny Muñoz, informó que se gestionará una valoración psicológica debido a que el menor presenta afectaciones emocionales.

Explicó que el niño sufre episodios de miedo durante la noche, con llanto y gritos pidiendo auxilio.

Asimismo, anunció que se solicitará la ampliación de la imputación por el delito de tentativa de infanticidio, tomando en cuenta la gravedad de la agresión.

De acuerdo con los antecedentes, el menor fue sacado de una tienda y golpeado con un objeto contundente, presuntamente un palo, el cual aún no fue presentado como evidencia.

Tras la audiencia, el niño tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro médico debido a una infección en la herida, donde fue sometido a una cirugía para la reconstrucción del labio superior. Actualmente se encuentra estable, aunque con reposo médico, que podría ampliarse más allá de los 20 días inicialmente establecidos.

Para esta semana se prevé la inspección y reconstrucción del hecho, en coordinación con la Fiscalía, la Policía y la Defensoría, como parte de las investigaciones en curso.



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