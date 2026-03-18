La Paz refuerza obras en zonas de riesgo y mantiene alerta por lluvias

La Alcaldía de La Paz intensifica los trabajos de estabilización en sectores considerados de alto riesgo, mientras se mantiene vigente la alerta naranja por posibles deslizamientos y desbordes de ríos en el municipio.

Las intervenciones se concentran en zonas como Pampahasi, San Isidro, San Antonio y Kantutani, donde se ejecutan obras como muros de contención, sistemas de drenaje y reducción de carga en taludes.

“Ya hemos hecho la instalación de defensas y desinches (…) se ha bajado carga de la parte alta del talud”, informó Óscar Luna, jefe de la Unidad de Reducción de Riesgo Geodinámico de la comuna paceña.

Debido a las características del terreno, las autoridades adelantaron que en los próximos días se prevé el ingreso de maquinaria liviana para continuar con los trabajos.

Pese a estos avances, la comuna advirtió que las condiciones geográficas y climáticas siguen representando un riesgo, por lo que se mantienen las alertas vigentes.

“Todavía persiste la posibilidad de riesgo”, añadió Luna.

La Unidad de Control de Riesgos informó que desde el 9 de febrero rige la alerta naranja por posibles crecidas de ríos. Aunque las lluvias recientes no generaron incrementos significativos en los caudales, se mantiene un monitoreo constante.

Asimismo, se reportaron tormentas eléctricas y granizo en algunos sectores, sin descartar eventos similares a los registrados anteriormente en el municipio.

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