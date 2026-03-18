El Plan 3000 celebra 43 años entre memoria, crecimiento y proyección

Con un sentimiento de orgullo, memoria y esperanza, la Ciudadela Andrés Ibáñez, conocida como el Plan 3000, conmemora este 18 de marzo sus 43 años de vida con una serie de actos cívicos, culturales y protocolares que reúnen a vecinos, fundadores y autoridades.

Desde tempranas horas, la jornada estuvo marcada por la iza de la bandera en la plaza del Mechero, donde también se desarrolló una ceremonia simbólica con la participación de damas cívicas y representantes históricos de la zona. Hasta el lugar llegó el programa El Mañanero para rendir homenaje a una de las zonas más emblemáticas y pobladas de Santa Cruz.

“Hoy día es un sentimiento de grandeza, de pujanza, de desarrollo y de progreso de la Ciudadela Andrés Ibáñez”, expresó Freddy Córdoba, presidente fundador del Plan 3000, quien recordó que los orígenes del barrio están marcados por la tragedia del desborde del río Piraí en 1983, hecho que obligó a miles de familias a asentarse en esta zona.

Córdoba explicó que la bandera del Plan 3000 simboliza esa historia: el primer color representa el sufrimiento por las inundaciones, el blanco la pureza y la templanza de su gente, y el verde el desarrollo alcanzado con los años. Sin embargo, también hizo énfasis en las dificultades persistentes. “La historia es una tristeza por el abandono de las autoridades de todos los niveles. La ciudadela ha sufrido y sigue sufriendo”, lamentó.

A pesar de ello, el dirigente destacó el crecimiento demográfico y la importancia estratégica del sector, que actualmente reúne cerca de 800.000 habitantes entre los distritos 8, 13 y 14. En ese contexto, lanzó un mensaje directo a las nuevas generaciones: “Invitamos a la juventud a prepararse para tomar espacios de poder y proyectarse desde esta ciudadela para lograr mejores días”.

Por su parte, Ninoska Pinzón, presidenta del Comité Cívico Femenino, expresó su orgullo por formar parte de esta comunidad. “Es una ciudadela de gente valiente, luchadora, que siempre está presente en los momentos difíciles. El Plan 3000 es un pilar fundamental de Santa Cruz”, afirmó.

Pinzón también destacó el trabajo que realizan con mujeres de la zona a través de programas de capacitación y emprendimiento, brindando herramientas y materiales para que puedan generar ingresos propios y mejorar su calidad de vida.

Mira la programación en Red Uno Play