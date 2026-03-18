TSE inhabilita a tres candidatos a la Alcaldía de El Alto

A cuatro días de las elecciones subnacionales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó a tres candidatos que postulaban a la Alcaldía de El Alto, dejando fuera de carrera a aspirantes que figuraban en la contienda electoral.

Se trata de Eliser Roca, de Unión por el Cambio (UPC); David Vargas, del Movimiento Tercer Sistema (MTS); y Eynar Viscarra, de Suma Por el Bien Común(APB Súmate).

En las notificaciones emitidas, la instancia electoral dispone su inhabilitación y la exclusión de sus nombres de las listas oficiales de sus respectivas organizaciones políticas.

Las decisiones responden a denuncias presentadas por ciudadanos particulares, en cada uno de los casos.

Roca, quien lideraba la intención de voto en una encuesta con 6,7%, fue inhabilitado tras una demanda específica, mientras que Vargas, que se ubicaba en segundo lugar con 5,8%, también quedó fuera por otra denuncia. En tanto, Viscarra, con menor respaldo electoral, fue igualmente excluido del proceso.

Desde el ente electoral confirmaron que estas resoluciones ya fueron notificadas a los delegados políticos y a los propios candidatos, en cumplimiento de la normativa vigente.

De acuerdo con el calendario electoral, la lista oficial de candidatos habilitados será publicada el 21 de marzo, un día antes de la jornada de votación, prevista para el domingo 22.

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