Auto de buen gobierno en La Paz regirá desde las 00:00 del jueves

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz emitió este miércoles el decreto N° 185 que establece el régimen temporal del Auto de Buen Gobierno que se aplicará desde las 00:00 horas del jueves 19 de marzo. La normativa tiene el fin de regular las actividades ciudadanas para así garantizar el éxito de la jornada de elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Según la normativa, el silencio electoral comienza desde las 00:00 horas del jueves 19 de marzo; en tanto, la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas será desde las 00h00 horas del viernes 20 de marzo. Y, para el 22 de marzo, que será la jornada electoral, queda prohibida la circulación de vehículos. El régimen de restricciones estará vigente hasta el mediodía del lunes 23 de marzo.

Durante este periodo se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, además de la realización de reuniones o espectáculos públicos, el porte de armas y el traslado de electores. También se restringe la circulación de vehículos sin autorización electoral y se suspenden los viajes interdepartamentales e interprovinciales, así como el transporte en general el día de la votación.

El domingo 22 de marzo se paralizan servicios como el Teleférico y todo el transporte terrestre, aéreo, ferroviario y lacustre, salvo excepciones autorizadas.

Asimismo, queda prohibida cualquier manifestación de campaña o apoyo a candidatos desde el jueves 19 hasta la tarde del domingo electoral.

El incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a la normativa electoral vigente, y el control estará a cargo de la Gobernación, la Policía, las Fuerzas Armadas y el Tribunal Electoral.

Mira la programación en Red Uno Play