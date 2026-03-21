Aprehensiones y clausuras marcan el cumplimiento del Auto de Buen Gobierno previo a las subnacionales

En el marco del cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, la Policía Boliviana en coordinación con la Alcaldía y la Gobernación llevó adelante un “Operativo Alto Impacto” en distintos puntos de Santa Cruz de la Sierra, logrando la aprehensión de varias personas y la clausura de locales que incumplían la normativa de ley seca.

Los controles se concentraron principalmente en la zona del Plan 3000, donde se detectaron establecimientos que expendían bebidas alcohólicas sin autorización, además de personas consumiendo alcohol en espacios públicos y privados, en contravención a las disposiciones vigentes.

Los infractores fueron trasladados a dependencias de la EPI 3, donde se iniciarán los procesos correspondientes y donde se hará cumplir las sanciones que dictó el Órgano Electoral.

El comandante de la EPI 3, Edson Rojas, informó que el operativo responde a instrucciones del Comando General de la Policía Boliviana y busca garantizar el cumplimiento de la normativa electoral. Explicó que muchos de los locales intervenidos no contaban con licencia de funcionamiento, agravando su situación legal.

“Se está realizando controles en locales de expendio de bebidas alcohólicas para verificar su legalidad y hacer cumplir el Auto de Buen Gobierno, que prohíbe el consumo y venta de alcohol incluso en domicilios particulares”, señaló la autoridad policial.

Por su parte, la Alcaldía también ejecutó operativos en zonas como el Mercado Primavera, donde se procedió a la clausura de actividades económicas que operaban de manera irregular. Según informó Jorge Bilbao, jefe de Fiscalización municipal, los propietarios de estos locales deberán pagar una multa de 2.000 Unidades de Fomento a la Vivienda, equivalente aproximadamente a 6.200 bolivianos.

Bilbao explicó que, en algunos casos, los negocios intentaban evadir controles operando con puertas cerradas, pero fueron intervenidos tras verificaciones en el lugar. “Se ha procedido al cierre y despeje de estos espacios, donde se encontró a varias personas en estado de ebriedad”, indicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar la ley seca y el Auto de Buen Gobierno, con el objetivo de garantizar una jornada electoral ordenada y evitar que los ciudadanos acudan a votar bajo efectos del alcohol.

Los operativos continuarán hasta el lunes al mediodía, abarcando el fin de semana electoral, con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en todo el municipio.

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