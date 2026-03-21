Familia, políticos y socios internacionales: Quiénes son y qué rol tuvieron los aliados del clan Marset

El nombre de Sebastián Marset se consolidó en los últimos años como uno de los más relevantes dentro del crimen organizado en la región. Sin embargo, su ascenso no puede explicarse de forma individual. Detrás de su figura se desplegó una compleja red de familiares, socios estratégicos, operadores financieros y actores políticos que facilitaron la expansión de su organización a nivel internacional.

Las investigaciones judiciales en varios países coinciden en que el éxito del clan se apoyó en una estructura diversificada. Testaferros, empresarios, dirigentes deportivos y figuras públicas cumplieron distintos roles, desde el lavado de dinero hasta el apoyo logístico para el transporte de droga, según pública el medio El País de Uruguay.

Uno de los pilares financieros fue Federico Santoro, considerado el cerebro económico de la organización. A través de empresas en distintos continentes, habría canalizado millones de dólares provenientes del narcotráfico. Su accionar permitió sostener el crecimiento del grupo y darle apariencia legal a sus ingresos.

La estructura familiar de Sebastián MarsetGráfico: El País

En Paraguay, el nombre de Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, aparece como uno de los principales socios operativos. Su vínculo con Marset habría sido clave para consolidar rutas de tráfico y fortalecer la presencia del grupo en la región. A su vez, figuras como Juan Domingo Viveros Cartes aportaron experiencia en logística aérea, facilitando el transporte de cargamentos.

El nexo político también quedó expuesto. El exsenador Erico Galeano fue condenado por lavado de dinero y por brindar apoyo logístico a la organización, incluyendo el préstamo de una avioneta. Otro exlegislador, Juan Carlos Ozorio, enfrenta cargos por su presunta participación en el ocultamiento de bienes y operaciones financieras vinculadas al grupo.

Luis Alberto "Betito" Suárez y Luis Fernando Fernández Albín.Foto: Archivo El País.

En Bolivia, las autoridades identificaron a operadores locales encargados de la logística y el blanqueo de activos. Entre ellos, Erland Ivar García, conocido como “El Colla”, quien pasó de ser señalado como un hombre de confianza a convertirse en una figura en conflicto con la organización. También aparecen intermediarios inmobiliarios y abogados que habrían facilitado la adquisición de bienes a través de terceros.

El entramado se extendió además a Uruguay, donde Marset consolidó alianzas con grupos locales que le permitieron operar en el territorio y mantener conexiones internacionales. Algunos de sus colaboradores más cercanos fueron detenidos, mientras que otros murieron en episodios violentos vinculados al crimen organizado.

La familia del narcotraficante también fue objeto de investigación. Aunque no todos sus integrantes tienen vínculos comprobados con actividades ilícitas, varios fueron detenidos, imputados o permanecen bajo sospecha por su posible participación en maniobras de lavado de dinero o apoyo logístico.

Actualmente, Marset enfrenta procesos judiciales que podrían derivar en una condena de hasta 20 años por lavado de dinero. No obstante, las autoridades continúan investigando para identificar a todos los integrantes de una red que, durante años, logró operar con discreción y expandirse más allá de las fronteras.

La estructura familiar de Sebastián MarsetGráfico: El País

El caso evidencia cómo las organizaciones criminales modernas no solo dependen de la violencia o el tráfico de drogas, sino también de estructuras complejas que incluyen conexiones políticas, financieras y familiares. Una red que, en el caso del clan Marset, aún no ha sido completamente desmantelada.

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