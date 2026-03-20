Así cayó Marset: la cronología completa del operativo que desmanteló su red

La caída de Sebastián Enrique Marset Cabrera no fue un hecho aislado. Fue el resultado de un operativo milimétrico que, en cuestión de horas, terminó por desbaratar una de las redes criminales más complejas de la región.

A continuación, la cronología completa de cómo se ejecutó el golpe.

CRONOLOGÍA: ASÍ CAYÓ MARSET

Previo: meses de inteligencia

Tras su fuga en julio de 2023, Marset permaneció prófugo durante más de un año.

Las fuerzas policiales trabajaron en silencio, identificando viviendas, rutas y su círculo de seguridad.

- 13 de marzo | 02:00 – Arranca el operativo

Equipos de élite se despliegan en dos puntos clave en Santa Cruz de la Sierra:

Una casa con su equipo de seguridad

Otra donde se encontraba el propio Marset

Ambos lugares fueron intervenidos de forma simultánea.

- 03:00 – Captura sin disparos

Los agentes ingresan a la vivienda del narcotraficante.

Marset es encontrado durmiendo.

No opone resistencia.

No se realiza ni un solo disparo.

La clave: confidencialidad total y sorpresa.

- El factor secreto

Autoridades como Mirko Sokol señalaron que el éxito se debió a:

Operativo altamente reservado

Relevo de funcionarios para evitar filtraciones

Incluso el Ministerio Público no fue informado previamente, decisión confirmada por Marco Antonio Oviedo.

- Misma mañana – Traslado exprés a EE.UU.

Tras su captura, Marset fue llevado directamente al aeropuerto de Viru Viru.

08:30 → sale del país

Entregado a la Administración para el Control de Drogas

Traslado inmediato a Alexandria, Virginia

Actualmente está recluido en el Centro de Detención William G. Truesdale.

- 16 y 20 de marzo – Etapa judicial

Primera comparecencia ante la justicia estadounidense

Audiencia clave en tribunal federal

Enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

CAE LA RED: DETENCIONES Y OPERATIVOS

La captura fue solo el inicio.

- Detenciones clave

4 personas junto a Marset (incluida su hermanastra)

7 extranjeros capturados días después

15 aprehendidos presentados en operativos posteriores

La mayoría vinculados a su seguridad y logística.

- Golpe económico millonario

Según autoridades, el daño a la organización supera los 15 millones de dólares, incluyendo:

16 aeronaves incautadas

Droga decomisada

Vehículos de alta gama

Inmuebles y armamento

* Hallazgos que revelan la magnitud

El 19 de marzo, un operativo en Portachuelo destapó:

Un hangar clandestino

Una pista ilegal

Un “búnker” subterráneo con capacidad para 3 toneladas de droga

Señal clara de una estructura de gran escala.

LA ESTRUCTURA: PROTECCIÓN Y LOGÍSTICA

Las investigaciones apuntan a una red altamente organizada:

Seguridad armada (incluidos extranjeros)

Rutas aéreas clandestinas

Infraestructura oculta

Múltiples identidades (más de 10 documentos)

Incluso se descubrió que la casa donde fue capturado tenía un pasadizo secreto para escapar.

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