Así cayó Marset: la cronología completa del operativo que desmanteló su red

A una semana de la captura de Sebastián Enrique Marset Cabrera, se reconstruye paso a paso el operativo, los hallazgos y las acciones que permitieron desarticular su estructura criminal en Santa Cruz de la Sierra.
20/03/2026 16:00
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La caída de Sebastián Enrique Marset Cabrera no fue un hecho aislado. Fue el resultado de un operativo milimétrico que, en cuestión de horas, terminó por desbaratar una de las redes criminales más complejas de la región.
A continuación, la cronología completa de cómo se ejecutó el golpe.
CRONOLOGÍA: ASÍ CAYÓ MARSET
Previo: meses de inteligencia
Tras su fuga en julio de 2023, Marset permaneció prófugo durante más de un año.
Las fuerzas policiales trabajaron en silencio, identificando viviendas, rutas y su círculo de seguridad.
- 13 de marzo | 02:00 – Arranca el operativo
Equipos de élite se despliegan en dos puntos clave en Santa Cruz de la Sierra:
Una casa con su equipo de seguridad
Otra donde se encontraba el propio Marset
Ambos lugares fueron intervenidos de forma simultánea.
- 03:00 – Captura sin disparos
Los agentes ingresan a la vivienda del narcotraficante.
La clave: confidencialidad total y sorpresa.
- El factor secreto
Autoridades como Mirko Sokol señalaron que el éxito se debió a:
Operativo altamente reservado
Relevo de funcionarios para evitar filtraciones
Incluso el Ministerio Público no fue informado previamente, decisión confirmada por Marco Antonio Oviedo.
- Misma mañana – Traslado exprés a EE.UU.
Tras su captura, Marset fue llevado directamente al aeropuerto de Viru Viru.
08:30 → sale del país
Entregado a la Administración para el Control de Drogas
Traslado inmediato a Alexandria, Virginia
Actualmente está recluido en el Centro de Detención William G. Truesdale.
- 16 y 20 de marzo – Etapa judicial
Primera comparecencia ante la justicia estadounidense
Audiencia clave en tribunal federal
Enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero.
CAE LA RED: DETENCIONES Y OPERATIVOS
La captura fue solo el inicio.
- Detenciones clave
4 personas junto a Marset (incluida su hermanastra)
7 extranjeros capturados días después
15 aprehendidos presentados en operativos posteriores
La mayoría vinculados a su seguridad y logística.
- Golpe económico millonario
Según autoridades, el daño a la organización supera los 15 millones de dólares, incluyendo:
16 aeronaves incautadas
Droga decomisada
Vehículos de alta gama
Inmuebles y armamento
* Hallazgos que revelan la magnitud
El 19 de marzo, un operativo en Portachuelo destapó:
Un hangar clandestino
Una pista ilegal
Un “búnker” subterráneo con capacidad para 3 toneladas de droga
Señal clara de una estructura de gran escala.
LA ESTRUCTURA: PROTECCIÓN Y LOGÍSTICA
Las investigaciones apuntan a una red altamente organizada:
Seguridad armada (incluidos extranjeros)
Rutas aéreas clandestinas
Infraestructura oculta
Múltiples identidades (más de 10 documentos)
Incluso se descubrió que la casa donde fue capturado tenía un pasadizo secreto para escapar.
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