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Policial

Micro impacta un vehículo y una vivienda en la calle Charcas, Santa Cruz

Según testigos, la parte frontal de la vagoneta quedó completamente destruida, mientras que la vivienda sufrió daños estructurales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Charles Muñoz Flores

21/03/2026 10:01

Micro contra vivienda y vagoneta en la calle Charcas, Santa Cruz. FOTO: RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la calle Charcas, entre el primer y segundo anillo de la capital cruceña, cuando un micro de la línea 15 impactó contra una vagoneta blanca y la vereda de una vivienda, dejando daños materiales considerables.

Según testigos, la parte frontal de la vagoneta quedó completamente destruida, mientras que la vivienda sufrió daños estructurales. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

“Un accidente de tránsito de una vagoneta impactada, la parte frontal está destruida y el micro implicado de la línea número 15. Esto sucedió en mediaciones entre el primer y segundo anillo de la calle Charcas. Aparentemente solamente son daños considerables y no se presentan daños humanos”, relató una testigo que grabó el hecho.

El choque ocurrió en inmediaciones de la Octava División del Ejército, y tanto la Policía como ambulancias llegaron al lugar para atender la situación y realizar las investigaciones correspondientes.

 

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