Rige desde las 00:00 horas del viernes el Auto de Buen Gobierno en el país

El Auto de Buen Gobierno será aplicado desde las 00:00 horas de este viernes; las nueve gobernaciones del país activaron esta disposición en el marco de las elecciones subnacionales 2026, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral del domingo.

La medida establece una serie de restricciones a nivel nacional, entre ellas el silencio electoral, la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como limitaciones en la circulación vehicular sin autorización del Órgano Electoral.

Asimismo, se dispone el refuerzo de controles policiales y operativos de seguridad en distintos puntos del país, con el fin de preservar el orden público y evitar incidentes durante el proceso electoral.

Las disposiciones estarán vigentes hasta el mediodía del lunes posterior a la votación, periodo en el cual las autoridades exhortaron a la población a cumplir con las normas establecidas para evitar sanciones.

El Auto de Buen Gobierno forma parte de las medidas habituales en procesos electorales y busca asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad, seguridad y respeto democrático.

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