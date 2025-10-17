¿Hasta cuándo rige la ley seca por las elecciones?

Por las elecciones nacionales, la Gobernación de Santa Cruz decretó el Auto de Buen Gobierno y una de sus prohibiciones es el consumo y expendio de bebidas alcohólicas con la finalidad de preservar el orden durante la jornada electoral.

De acuerdo con el Decreto Departamental Nº 508, que declara el Auto de Buen Gobierno, desde las 00:00 del viernes 17 y hasta las 12:00 del lunes 20 de octubre no se puede expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento público o privado.

Sanciones

En caso de incumplimiento de alguna de las prohibiciones dispuestas en presente Decreto Departamental, el Órgano Electoral, a través de las autoridades competentes, aplicará las sanciones correspondientes conforme lo dispuesto en el “Reglamento de faltas electorales”.

A su vez, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana brindarán la colaboración necesaria para garantizar la seguridad en todas las actividades requeridas dentro del proceso eleccionario, esto en observancia a lo previsto en los Artículos 148 y 149 de la Ley del Régimen Electoral.

Mira la programación en Red Uno Play