TSE ejecutará la pérdida de personería jurídica de UCS y ADN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ejecutará la pérdida de las personerías jurídica de los partidos Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), luego de que fueran rechazadas las acciones de inconstitucionalidad, que ambas organizaciones presentaron para frenar el proceso iniciado de oficio por el Órgano Electoral.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena del Tribunal comenzó la ejecución de esta determinación en cumplimiento de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, tras la conclusión del proceso electoral que culminó el pasado 19 de octubre con el balotaje presidencial.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 026, las organizaciones políticas que no alcancen al menos el 3% de los votos válidos en elecciones nacionales pierden automáticamente su personería jurídica y son eliminadas del registro del Órgano Electoral Plurinacional.

En los comicios del 17 de agosto, la UCS participó como parte de la alianza Fuerza del Pueblo, junto al Movimiento Originario Popular (MOP), postulando a Jhonny Fernández como candidato presidencial. Este frente obtuvo únicamente 1,67% del respaldo popular, equivalente a 89.263 votos en el país y en el exterior.

Por su parte, la ADN integró la alianza Libertad y Progreso, junto a las agrupaciones Pando Somos Todos y Nacer, con Pavel Aracena como aspirante a la presidencia. Esta opción política alcanzó apenas 1,45% de los votos válidos, es decir 77.576 sufragios.

Con la pérdida de su personería jurídica, ambas organizaciones quedarán inhabilitadas para participar en futuros procesos electorales, y sus registros serán eliminados del sistema del Órgano Electoral Plurinacional, conforme establece la normativa vigente.

Con información de ABI.

