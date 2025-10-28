Después de 28 años se restaura la transmisión de mando: Conozca el protocolo de la posesión de Rodrigo Paz

La asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira, prevista para el 8 de noviembre, está siendo coordinada por la Dirección Ceremonial de Estado, que trabaja en todos los detalles del acto oficial. Será una ceremonia que marcará una diferencia con respecto a las posesiones de Evo Morales y Luis Arce, que incluyeron rituales y ceremonias ancestrales.

De acuerdo con el vocal del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Saúl Paniagua, el manual de protocolo oficial señala que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional será el encargado de tomar el juramento al nuevo presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Sin embargo, a diferencia de los actos anteriores realizados en Tiwanaku en los años 2006, 2010 y 2015, la posesión de Paz tendrá un enfoque estrictamente institucional y republicano en La Paz.

Paniagua dijo que la Dirección Ceremonial de Estado es la encargada de aplicar el Manual de Protocolo y Ceremonial del Estado, que define paso a paso cada actividad oficial.

“Este manual contempla, por ejemplo, los procedimientos para la llegada de jefes de Estado al aeropuerto de El Alto: la colocación de la alfombra roja, el saludo protocolar, el acompañamiento del director de protocolo hasta el vehículo oficial, el traslado a la Casa Presidencial y las medidas de seguridad correspondientes”, señaló.

Cada detalle del acto de posesión, desde la disposición de autoridades hasta el ingreso del nuevo mandatario, está siendo planificado conforme a ese protocolo, en coordinación con la Comisión de Transición Presidencial.

¿Qué dice el DS 5475?

Decreto Supremo (DS) 5475 para la “Transición de Gobierno y la transmisión de mando presidencial”. “Luego de veintiocho (28) años, en el Año del Bicentenario de Bolivia, se restablece la transmisión de mando de un Gobierno electo que concluirá su mandato constitucional a otro Gobierno electo”.

