Subirana: “Política exterior de Rodrigo Paz genera expectativa positiva”

El analista económico, Juan Fernando Subirana, señaló que la política exterior del presidente electo, Rodrigo Paz, está generando una expectativa positiva de lo que será su gestión cuando asuma el mando del país.

“Es algo positivo y está levantando gran expectativa alrededor de la pronta gestión del presidente electo Rodrigo Paz y, cuando hablamos específicamente de lo que él plantea como su nueva política exterior, es en realidad poner a Bolivia como parte del mundo, dejar de aislar a Bolivia en un grupo de países con ideologías afines y empezar a centrarse en el mercado. Eso es fundamental y lo demuestra en cada intervención que tiene y eso está levantando una expectativa positiva de su gestión”, recalcó Subirana.

El economista destacó la apertura que está demostrando el presidente electo para priorizar los problemas del país.

“Se ve una apertura en poder modificar su programa inicial de trabajo, en pro de atender los problemas con los que se ha encontrado de frente en la primera semana de transición”, afirmó Subirana.

Mira la programación en Red Uno Play