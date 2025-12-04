Gobierno garantiza presupuesto para las elecciones subnacionales 2026

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó este jueves en La Paz que el financiamiento para las elecciones subnacionales de 2026 está plenamente garantizado, luego de que el Tribunal Supremo Electoral enviara requerimientos por obligaciones pendientes de la pasada gestión.

Espinoza sostuvo que el Gobierno está atendiendo sin retrasos los compromisos heredados del último proceso electoral. Dijo que los requerimientos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegaron en los plazos previstos y que el Ministerio de Economía respondió de inmediato.

El ministro explicó que los pagos reclamados corresponden a deudas administrativas acumuladas, no a obligaciones nuevas. Señaló que su cartera envió una carta al TSE para confirmar que todos los montos solicitados se están cancelando.

“Estamos cumpliendo con absolutamente todos los pagos”, reiteró Espinoza al referirse a las gestiones iniciadas por el órgano electoral. Remarcó que no existe ninguna demora atribuible al Ejecutivo.

Presupuesto inscrito en el PGE 2026

Espinoza precisó que los recursos para las subnacionales ya figuran en el proyecto del Presupuesto General del Estado 2026, actualmente en tratamiento legislativo. Aseguró que la cifra será ratificada cuando el Gobierno presente la reformulación correspondiente.

Indicó que el registro presupuestario demuestra que el proceso electoral no enfrenta riesgos financieros. Añadió que el Ejecutivo mantendrá el monto asignado para garantizar su ejecución.

Gestiones entre el TSE y su administración

El titular de Economía afirmó que cualquier reclamo adicional debe resolverse dentro del propio Órgano Electoral. Sostuvo que el Ministerio cumple con las obligaciones transferidas y que las situaciones administrativas internas del TSE deben ser tratadas por esa entidad.

Espinoza insistió en que los pagos heredados están avanzando conforme a lo solicitado.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play