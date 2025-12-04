El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, junto al vicepresidente Edmand Lara y el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, tomó posesión de los nuevos directores y comandantes departamentales de la institución Verde Olivo.

Las nuevas autoridades policiales fueron posesionadas con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen, mejorar la gestión operativa y optimizar los servicios de seguridad ciudadana en todo el país.

Entre los cargos asignados se encuentran direcciones estratégicas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Pofoma, Derechos Humanos, Tránsito, Tecnología y Telemática, Bomberos, Interpol y otras unidades clave. La lista completa es la siguiente:

FELCN: Cnl. Franz Williams Cabrera Quispe

FELCC: Cnl. Marcelo Sánchez Mercado

POFOMA: Cnl. José Luis Alarcón Torrez

Derechos Humanos: Cnl. David Herbas Estartari

Tránsito y Seguridad Vial: Cnl. Víctor Hugo Cárdenas Frías

Tecnología y Telemática: Cnl. Gabriel Javier Álvarez Arismendi

Seguridad Pública BOL 110: Cnl. Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez

Bomberos: Cnl. Pavel Manuel Tovar Samolenko

DIGIPI: Cnl. Bladimir Nelson Baldiviezo Magne

Servicios Técnicos Auxiliares: Cnl. César Augusto Russo Sandoval

Interpol Bolivia: Cnl. Pompeo Rigoberto Sánchez Barragama

FELCV: Cnl. Rubén Roberto Caetano Reynolds

Gestión Estratégica: Cnl. Raúl Freddy Frías Vargas

Régimen Penitenciario: Cnl. Juan Carlos Revollo Arteaga

Fiscalización y Recaudaciones: Cnl. Willy Zeballos Rodríguez

Servicio Aéreo Policial: Cnl. Rubén Antonio Valdez Cossio

Administrativa Nacional: Cnl. Víctor Hugo Cornejo Rubín de Celis

Salud y Bienestar Social: Cnl. Marco Antonio Paravicini Vargas

DIPROVE: Cnl. Franz Favián Álvarez Tejerina

Fiscalía General Policial: Cnl. Alejandro Franklin Cabero

Comunicación Social y Relaciones Internacionales: Cnl. Iver Ramiro Esprella Kovacev

Comandantes departamentales designados

La Paz: Cnl. Juan Amilcar Sotopeña Torrez

Oruro: Cnl. Jaime Iván Alemán Guzmán

Cochabamba: Cnl. Alejandro Basto Rodríguez

Beni: Cnl. Iván Bernal Salazar

Tarija: Cnl. Marco Antonio Rojas Hurtado

Santa Cruz: Cnl. David Gómez Córdova

Chuquisaca: Cnl. Roger Iván Costas Heredia

Potosí: Cnl. Mirko Justo Paniques

Pando: Cnl. Erlan Monasterios Vanegas

En la ocasión, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, manifestó:

“Nosotros vamos a ser el quiebre de una etapa con luces y sombras, lo cual tal vez ha generado, de alguna manera, una imagen distinta a la que tenemos como servidores públicos policiales. La Policía es una institución maravillosa, noble y digna”, señaló.

En ese marco, dijo que la institución requiere del trabajo de todos los funcionarios policiales, cumpliendo su misión constitucional de servir y proteger a la sociedad, además de hacer cumplir las leyes.

Agregó que ya se dieron instrucciones a las nuevas autoridades designadas para un trabajo directo con la población, con el fin de mejorar día a día el servicio.

VIDEO: BOLIVIA TV

