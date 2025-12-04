El acto se llevó a cabo con la participación del vicepresidente Edmand Lara, en un espacio donde el Ministerio de Gobierno oficializó nuevos mandos.
04/12/2025 19:38
El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, junto al vicepresidente Edmand Lara y el comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, tomó posesión de los nuevos directores y comandantes departamentales de la institución Verde Olivo.
Las nuevas autoridades policiales fueron posesionadas con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen, mejorar la gestión operativa y optimizar los servicios de seguridad ciudadana en todo el país.
Entre los cargos asignados se encuentran direcciones estratégicas como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Pofoma, Derechos Humanos, Tránsito, Tecnología y Telemática, Bomberos, Interpol y otras unidades clave. La lista completa es la siguiente:
FELCN: Cnl. Franz Williams Cabrera Quispe
FELCC: Cnl. Marcelo Sánchez Mercado
POFOMA: Cnl. José Luis Alarcón Torrez
Derechos Humanos: Cnl. David Herbas Estartari
Tránsito y Seguridad Vial: Cnl. Víctor Hugo Cárdenas Frías
Tecnología y Telemática: Cnl. Gabriel Javier Álvarez Arismendi
Seguridad Pública BOL 110: Cnl. Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez
Bomberos: Cnl. Pavel Manuel Tovar Samolenko
DIGIPI: Cnl. Bladimir Nelson Baldiviezo Magne
Servicios Técnicos Auxiliares: Cnl. César Augusto Russo Sandoval
Interpol Bolivia: Cnl. Pompeo Rigoberto Sánchez Barragama
FELCV: Cnl. Rubén Roberto Caetano Reynolds
Gestión Estratégica: Cnl. Raúl Freddy Frías Vargas
Régimen Penitenciario: Cnl. Juan Carlos Revollo Arteaga
Fiscalización y Recaudaciones: Cnl. Willy Zeballos Rodríguez
Servicio Aéreo Policial: Cnl. Rubén Antonio Valdez Cossio
Administrativa Nacional: Cnl. Víctor Hugo Cornejo Rubín de Celis
Salud y Bienestar Social: Cnl. Marco Antonio Paravicini Vargas
DIPROVE: Cnl. Franz Favián Álvarez Tejerina
Fiscalía General Policial: Cnl. Alejandro Franklin Cabero
Comunicación Social y Relaciones Internacionales: Cnl. Iver Ramiro Esprella Kovacev
Comandantes departamentales designados
La Paz: Cnl. Juan Amilcar Sotopeña Torrez
Oruro: Cnl. Jaime Iván Alemán Guzmán
Cochabamba: Cnl. Alejandro Basto Rodríguez
Beni: Cnl. Iván Bernal Salazar
Tarija: Cnl. Marco Antonio Rojas Hurtado
Santa Cruz: Cnl. David Gómez Córdova
Chuquisaca: Cnl. Roger Iván Costas Heredia
Potosí: Cnl. Mirko Justo Paniques
Pando: Cnl. Erlan Monasterios Vanegas
En la ocasión, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, manifestó:
“Nosotros vamos a ser el quiebre de una etapa con luces y sombras, lo cual tal vez ha generado, de alguna manera, una imagen distinta a la que tenemos como servidores públicos policiales. La Policía es una institución maravillosa, noble y digna”, señaló.
En ese marco, dijo que la institución requiere del trabajo de todos los funcionarios policiales, cumpliendo su misión constitucional de servir y proteger a la sociedad, además de hacer cumplir las leyes.
Agregó que ya se dieron instrucciones a las nuevas autoridades designadas para un trabajo directo con la población, con el fin de mejorar día a día el servicio.
