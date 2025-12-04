TEMAS DE HOY:
Policial

Arrestan a la esposa del exgerente de Emapa, Franklin Flores, por presuntas irregularidades en planta procesadora

La mujer fue trasladada este jueves por investigadores que indagan presuntas irregularidades en la operación de la procesadora instalada por la estatal.

Hans Franco

04/12/2025 19:02

La Paz

Escuchar esta nota

La esposa del exgerente de Emapa, Franklin Flores, ingresó este jueves a las oficinas del Ministerio Público en La Paz en calidad de arrestada, como parte de las pesquisas sobre el funcionamiento de la planta procesadora de papa. Según fuentes de la Fiscalía, el operativo forma parte de una serie de actuaciones dirigidas a establecer responsabilidades administrativas y posibles daños económicos.

El exgerente de Emapa, Franklin Flores, debía presentarse este jueves a declarar ante el Ministerio Público en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la planta procesadora de papa. Sin embargo, no acudió a la citación fiscal.

Las autoridades informaron que, durante los últimos días, Flores no ha sido encontrado en su domicilio, pese a varios intentos de notificación y verificación, lo que ha encendido las alertas dentro de la investigación.

Ante esta situación, las instancias judiciales y fiscales presumen una posible fuga y evalúan las medidas que corresponden para asegurar su comparecencia y evitar obstrucción en el proceso.

Mire las fotos de como llegaba la esposa de Franklin Flores en este vehículo: 

