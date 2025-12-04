Justicia envía a prisión al dirigente panificador Rubén Ríos por presunta legitimación de ganancias ilícitas

La justicia ordenó este jueves el traslado del dirigente panificador Rubén Ríos a la cárcel de San Pedro por seis meses, luego de que una segunda audiencia cautelar revelara movimientos bancarios no justificados y presuntas irregularidades en la compra y reventa de harina subvencionada.

El fallo surgió tras la exposición del Ministerio Público sobre los indicios de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas. La defensa no logró explicar los montos hallados en las cuentas bancarias del dirigente.

Según el abogado de la parte demandante, Eduardo León, los registros muestran depósitos de 13 millones de bolivianos en el Banco Unión y otros 350.000 en el Banco Mercantil. Estos datos fueron valorados como señales de un posible incremento patrimonial irregular.

La Fiscalía sostiene que Ríos había firmado contratos con el entonces gerente de Emapa, Franklin Flores, para acceder a harina subvencionada. El insumo era adquirido a 132 bolivianos por quintal y, según la investigación, luego se revendía a 299, lo que generaba un margen económico cuestionado por los investigadores.

En la primera audiencia cautelar, realizada el lunes, el juez había dispuesto detención domiciliaria y una fianza de 60.000 bolivianos. Sin embargo, los nuevos elementos presentados en la segunda sesión modificaron la valoración judicial.

El juez determinó la detención preventiva en San Pedro mientras avanza la pesquisa fiscal. La medida busca asegurar la presencia del investigado y evitar riesgos procesales mientras se profundiza el análisis de contratos, movimientos financieros y posibles redes involucradas.

