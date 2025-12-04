Caso Botrading: Fiscalía interviene oficinas de YPFB en Santa Cruz

Pasadas las 15:30 de este jueves, una comisión de fiscales de la Dirección de Anticorrupción del departamento de La Paz llegó hasta dependencias de YPFB para ejecutar una orden de allanamiento en el marco de las investigaciones por el caso Botrading.

Armando Rojas, coordinador de la Fiscalía de La Paz, en un breve contacto con Red Uno, señaló que la acción se enmarca en las denuncias de presunto incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

Indicó que dos funcionarios de la estatal petrolera, sin especificar sus nombres, serán citadas para que presten su declaración en la ciudad de La Paz.

La investigación por este caso implica a más de 10 funcionarios, entre ellos, el expresidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, quien defendió a Botrading señalando que ahorró millones al Estado en la importación de carburantes.

Una investigación realizada por la oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha concluido que el esquema de Botrading y sus operaciones habrían causado un daño económico al Estado de unos $us 355 millones.

