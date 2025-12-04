Red Uno, presente en el sorteo del Mundial: así luce el río Potomac en Washington

La previa del sorteo del Mundial 2026 ya se siente en la capital estadounidense. Desde Washington DC, el enviado especial de Red Uno, Pablo Bustillo, mostró a través de las cámaras de la Red Uno las impresionantes orillas del río Potomac, un paisaje emblemático que separa Virginia de la ciudad y que se convierte en uno de los atractivos naturales más destacados de la zona.

El recorrido turístico de Red Uno permitió apreciar la tranquilidad del entorno a solo un día de que la ciudad experimente un movimiento extraordinario por el esperado sorteo de la Copa del Mundo. El evento, que será transmitido este viernes por la señal del canal, definirá los grupos y cruces de todas las selecciones clasificadas. Según constató el equipo del medio, desde las orillas del Potomac hasta el lugar donde se llevará a cabo el sorteo hay apenas 20 minutos de distancia a pie.



La antesala ya comenzó a intensificarse. Esta tarde se realizará una exhibición de la Copa Mundial, actividad que reunirá a numerosos aficionados y contará con la presencia de dos figuras históricas del fútbol boliviano: Jaime Moreno y Marco Antonio Etcheverry. El trofeo será presentado en el estadio del DC United, como parte de la previa de un fin de semana cargado de novedades.

El viernes llegará el plato fuerte con el sorteo, y el sábado se conocerá el cronograma oficial de ciudades y fechas de los partidos del torneo. Red Uno acompaña cada detalle desde el lugar de los hechos, mostrando cómo luce Washington y, en especial, el imponente río Potomac en la antesala del evento que paraliza al mundo del fútbol.

