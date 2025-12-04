Frigorífico Municipal anuncia precio único y anticipa baja en la carne de res

El director del Frigorífico Municipal anunció una decisión que podría transformar el mercado cárnico local: el “fin del monopolio” en el faeneo de reses y la implementación de un precio único para la venta al consumidor.

El director de la institución, Freddy Boland, informó que las asociaciones que durante años controlaron el proceso de faeneo ya no intervendrán. Según explicó, estos grupos operaban como intermediarios que encarecían el producto final, afectando directamente al bolsillo de las familias.

“Vamos a vender la carne al consumidor con un precio único que sea de beneficio para la población”, afirmó Boland, asegurando que esta medida busca transparentar costos y devolver estabilidad al mercado.

Con la eliminación de estas estructuras, el Frigorífico Municipal prevé que el precio de la carne deberá disminuir en los próximos días, una noticia que genera expectativa en comerciantes y consumidores ante el constante incremento registrado en los últimos meses.

