Padres exigen reactivar el 'Plan Mochila Segura' ante nuevo caso de violencia en colegios

Un episodio de agresión ocurrido esta semana en una unidad educativa volvió a activar la preocupación de los padres de familia en Santa Cruz, que alertan un aumento de casos y exigen medidas más estrictas mientras la gestión escolar llega a su final.

El incidente se suma a otros tres registrados en menos de dos semanas, lo que elevó la inquietud entre padres y docentes. Para las familias, esta secuencia confirma un repunte de violencia que requiere decisiones urgentes.

“Estamos a un día de concluir la gestión escolar y seguimos viendo episodios de violencia en las unidades educativas”, lamentó Jaime Caraballo, representante de padres de familia. Aseguró que los casos “se han incrementado en las últimas tres semanas”, motivo por el cual piden respuestas más firmes.

Caraballo insistió en que el próximo año el control debe instalarse desde el primer día. “Voy a seguir insistiendo para que la Dirección Departamental tome conciencia. Plan Mochila Segura desde el día uno del 2026 para evitar violencia física y psicológica. Además, pedimos talleres bimestrales o trimestrales para los adolescentes”, afirmó.

El dirigente cuestionó la falta de avances institucionales. “Prácticamente, no se ha implementado ninguna medida. No hay resultados y los hechos de violencia siguen aumentando”, señaló.

Ante la nueva agresión, los padres solicitaron que se sancione al estudiante involucrado, pese a que el curso está por finalizar. “Tiene que aplicarse la sanción. No podemos normalizar que un alumno agreda a otro”, agregó Caraballo.

Defensoría rechaza 'Plan Mochila Segura' por vulnerar derechos

Mientras los padres presionan por controles más estrictos, la Defensoría del Pueblo reiteró su rechazo al 'Plan Mochila Segura'. Según explicó Sheila Gómez Santivañez, delegada en Santa Cruz, este mecanismo ha derivado en acciones violentas y estigmatizantes.

“Hay casos donde la policía intervino de manera muy violenta. El estudiante al que se le encuentra un objeto es excluido de clases. Por eso sostenemos que este plan vulnera derechos”, indicó.

Si bien no descartan que pueda diseñarse una versión modificada del plan, la institución recomienda que el control sea asumido por los propios padres.

“Mientras tanto, se sugiere que los padres se involucren mucho más en el control de mochilas”, añadió.

Además, afirmó que se está fortaleciendo el trabajo de los defensores estudiantiles, quienes han alertado varios casos con un enfoque preventivo.

Sin medidas contundentes

Pese a los talleres, capacitaciones y reuniones anunciadas por diversas instituciones, los casos de violencia continúan registrándose incluso en los últimos días de clases. Gómez recordó que la suspensión del plan no fue decisión de la Defensoría, sino del Ministerio de Educación.

“Nosotros impulsaremos cualquier herramienta que no contravenga derechos”, sostuvo.

