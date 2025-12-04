Economista: "Arancel cero para la tecnología' bajará precios"

El economista Gonzalo Chávez afirmó este jueves que la medida anunciada por el Gobierno de “Cero Arancel” a importaciones de tecnología, incrementará la productividad del país al facilitar el ingreso de dispositivos electrónicos, aunque advirtió que también generará una mayor demanda de dólares.

Chávez explicó que, al permitir el ingreso libre de aranceles de artículos como celulares, computadoras, cámaras, micrófonos y otros equipos electrónicos, estos productos se abaratarán.

“Celulares, computadoras, cámaras, micrófonos; en fin, una cantidad enorme de aparatos electrónicos ingresarán sin aranceles. Eso abaratará significativamente la entrada de estos equipos y, en el mediano y largo plazo, aumentará la productividad, lo que generará más demanda de dólares”, manifestó Chávez.

Esto, según su análisis, no sólo favorecerá el acceso a tecnología, sino que en un mediano o largo plazo impulsará la productividad general. No obstante, el economista advirtió que un efecto colateral inevitable será un aumento en la demanda de dólares, lo que obligará a tomar en cuenta con cuidado la relación con el tipo de cambio.

Además, señaló que las políticas de aranceles, control aduanero y regulación del tipo de cambio deben trabajarse de manera conjunta para evitar desequilibrios económicos.

Por su parte, algunos comerciantes coincidieron en que eliminar los aranceles sobre bienes que no se producen localmente puede reducir los precios de equipos importados y reducir el contrabando.

“Ya no se va a pagar un arancel por algo que no producimos; obviamente esto tendría que afectar el precio de los equipos y generar una baja en su costo en dólares”. “Eso va a dar lugar a que las mercaderías lleguen sin contrabando; así de sencillo era la solución”, fueron algunas de las impresiones de comerciantes y representantes del gremio.

Estas percepciones refuerzan la expectativa de que la medida pueda tener un impacto positivo en el comercio, aunque sus efectos se verán en los próximos meses.

