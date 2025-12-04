TEMAS DE HOY:
Internacional

“¡Mi Dios del cielo!”: padre rescata a tiempo a sus dos hijos de ahogarse en una piscina | VIDEO

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran la desesperada carrera del hombre para rescatar a los pequeños.

Milen Saavedra

04/12/2025 18:55

¡Los vio sumergidos! Padre salva a sus dos hijos de ahogarse en piscina
Arapiraca, Alagoas, Brasil

Una tarde de juegos en el hogar estuvo a punto de terminar en tragedia el pasado lunes, 1 de diciembre, en la ciudad de Arapiraca, cuando dos niños pequeños cayeron y comenzaron a ahogarse en la piscina de su casa. La rápida y desesperada intervención de su padre fue la que evitó un inminente fatal desenlace.

El momento de pánico fue registrado por una cámara de seguridad de la residencia, en el barrio João Lopes, alrededor de las 17:00 horas. Las imágenes muestran cómo uno de los niños, identificado como Pedro, intentó entrar a la parte menos profunda de la piscina, pero perdió el equilibrio y cayó accidentalmente en el área más honda. Al verlo en problemas, su hermano, Breno, se acercó para intentar ayudarlo, pero también se resbaló y terminó siendo arrastrado por el agua.

Durante angustiosos segundos, los dos pequeños se debatieron sumergidos y agarrados uno al otro, incapaces de volver a la superficie. Fue en ese instante que el padre de familia apareció caminando por el área de servicio de la casa. Al percibir la escena y el desesperado movimiento de sus hijos bajo el agua, corrió inmediatamente hacia la piscina.

El rescate y la reprimenda

Sin dudarlo, el hombre se lanzó a la piscina y logró sacar a ambos niños. Al aliviado rescate le siguió una clara reprimenda, reflejo del susto y el alivio.

"¡Mi Dios del cielo! Yo te dije que no te quedaras aquí, Breno. Menos mal que vine aquí. ¿Ves lo malo que es en el fondo?", se escucha decir al padre en el video.

Uno de los niños, intentando explicar la situación, respondió: "Yo le dije que me jalara la mano para sobrevivir". Aunque los niños salieron del agua tosiendo y con dificultad para respirar, no fue necesaria la atención médica, según reportó el medio local Manchete Alagoas. La acción del padre, que actuó "pocos segundos después" de encontrar a sus hijos submersos, fue vital para evitar la tragedia en Arapiraca.

Vea el video:

 

 

Vea el video:

