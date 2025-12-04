TEMAS DE HOY:
Política

Las oficinas ya están listas: habilitan espacios para recibir postulaciones de vocales al TSE

La entrega de documentos comenzará este viernes y se realizará en el edificio antiguo del Legislativo, según el cronograma oficial.

Hans Franco

04/12/2025 17:46

Foto: Comisión habilita oficinas para recepción de postulantes al TSE (APG)
La Paz

La Comisión Mixta de Constitución informó que ya fueron habilitadas las oficinas destinadas a la recepción de postulaciones para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque el proceso iniciará de manera oficial este viernes 5 de diciembre. Los ambientes asignados están ubicados en el edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, donde antes funcionaba la ex Presidencia de la Cámara de Diputados.

La instancia legislativa detalló que la atención a las y los postulantes empezará mañana en los horarios previstos: de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00. El objetivo es garantizar un flujo ordenado y accesible para quienes deseen presentar su documentación.

El cronograma continuará el sábado 6 de diciembre, con atención de 08:30 a 12:00, y el domingo 7, en el mismo horario matutino. El lunes 8 se retomará la recepción en doble turno, de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

La Comisión subrayó que esta etapa representa un paso central en la renovación del Órgano Electoral, e invitó a profesionales de todo el país a participar del proceso con responsabilidad y transparencia.

La verificación de requisitos habilitantes está programada para el martes 9 de diciembre, conforme al cronograma aprobado, antes de avanzar a la etapa de evaluación.

