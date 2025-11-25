Condori: "Es imposible pensar en una prórroga de vocales en el TSE"

El mandato de seis de los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluye el próximo 19 de diciembre, conforme establece el artículo 206 de la Constitución Política del Estado, que fija en seis años el periodo de funciones. Ante ello, desde el Órgano Electoral instan a la Asamblea Legislativa a emitir la convocatoria y aprobar la norma que viabilice la elección de nuevas autoridades.

El vocal Antonio Condori recordó que los vocales designados en 2019 no pueden permanecer en el cargo más allá del periodo constitucional.

“Es imposible pensar en una prórroga de funciones, el mandato culmina el 19 de diciembre”, afirmó.

Condori advirtió que cualquier extensión, incluso “un día o dos”, podría generar vicios de nulidad de cara a las elecciones subnacionales, cuyo proceso ya tiene una convocatoria en curso.

“En caso de que estas autoridades se prorroguen un día o dos generarían vicios de nulidad para las elecciones subnacionales”, explicó.

El vocal remarcó la urgencia de que la Asamblea Legislativa cumpla su rol y apruebe la convocatoria para elegir a las nuevas máximas autoridades electorales, y llamó a las fuerzas políticas a demostrar voluntad política para garantizar el proceso democrático.

