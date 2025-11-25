Citan a declarar a padres del menor que agredió a su compañero por negarse a consumir droga

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz informó que ya se han tomado medidas determinantes contra el adolescente que agredió violentamente a su compañero dentro del baño de una unidad educativa, presuntamente por haberse negado a consumir algún tipo de droga. El caso encendió las alarmas tanto por la gravedad de la agresión como por los indicios de posible microtráfico al interior del establecimiento.

El jefe de la Defensoría, Raúl Yabeta, confirmó que el agresor fue expulsado de forma definitiva de la unidad educativa como primera medida.

“Realmente por el peligro que significa, por los antecedentes que se tienen y la declaración y el informe psicológico del menor agredido, donde se indica que habría sido incitado a consumir algún tipo de droga”, explicó.

El rechazo a la sustancia habría desencadenado la golpiza que dejó al estudiante gravemente herido y actualmente internado en el Hospital Japonés.

Según la valoración médica, la víctima continúa bajo observación por una posible cirugía nasal y por la presencia de coágulos en la cabeza, detectados en la tomografía posterior a la agresión.

Citación de los padres y avance judicial

Yabeta también informó que la justicia penal juvenil ya inició el proceso correspondiente.

“El fiscal ha citado a los padres del menor para que puedan prestar su declaración este miércoles 26 de noviembre. Una vez suceda esto, el caso será remitido a un juez de la niñez y adolescencia, quien determinará la situación jurídica”, añadió.

Posible red de suministro de drogas

Durante las investigaciones preliminares, surgió información que apunta a un escenario más complejo.

“El menor agresor, en uno de los audios enviados, habría manifestado que pertenecía a algún tipo de grupo o pandilla. Esto ya fue puesto en conocimiento de la Felcn para iniciar una investigación”, afirmó Yabeta.

La Defensoría sospecha que un adulto podría estar suministrando drogas a los estudiantes, por lo que no se descarta la apertura de otro proceso para identificar al proveedor.

¿Hay más estudiantes involucrados?

El testimonio de la víctima revela que había dos compañeros más dentro del baño al momento del hecho, aunque no participaron directamente en la pelea. El caso continúa bajo investigación para determinar si otros alumnos también habrían sido incitados al consumo de sustancias controladas.

El agresor no perderá el año escolar

Pese a la expulsión, el adolescente agresor no perderá el año, según la Defensoría.

“Más allá de cualquier situación, sigue siendo menor de edad y debemos precautelar su derecho a la educación. La expulsión es una medida de protección para la víctima”, indicó Yabeta.

Llamado a los padres

Finalmente, la autoridad reiteró la importancia del rol familiar en la prevención del consumo de drogas y la violencia escolar.

“Siempre hacemos el llamado a los padres: la prevención inicia en el núcleo familiar. Podemos actuar como autoridades, pero es imprescindible que los padres se involucren más en la vida de sus hijos”, concluyó.

