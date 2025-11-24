Un video difundido recientemente en redes sociales muestra a un tigre, llamado Pedro, subiendo al maletero de una vagoneta mientras su dueño relata la “habilidad” de su felino domesticado. El material audiovisual, grabado supuestamente en el departamento de Beni, ha generado tanto admiración como controversia.

En las imágenes, Pedro camina alrededor del vehículo antes de acomodarse en el maletero, mientras su dueño comenta: “Que van a saber ustedes de perro de raza, nosotros acá en el Beni, este es nuestro perro de nosotros”.

Agrega más adelante: “Se llama Pedro, Pedro es mucha pieza, ningún trucho, sí o no Pedro”, mientras cierra el maletero y protege al felino de las miradas externas.

El video generó todo tipo de comentarios de los internautas: algunos destacan el tamaño y aspecto del felino —“ese un oso con cuerpo de tigre y cabeza de tigre”—, mientras otros critican su condición física —“ese era tigre, ahora parece un chancho”—. También hubo quienes bromearon sobre su alimentación: “Lo engordaron pa que no lo corretee a su dueño ja ja ja”.

A continuación, el video:

