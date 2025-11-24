VIDEO: ¡Toda una criminal! Urraca engañó a un policía y le robó dinero en segundos

Un insólito episodio ocurrido en la ciudad turca de Agri está conquistando las redes sociales, se trata de una urraca, tan audaz como ingeniosa, terminó “trolleando” a un policía y llevándose un botín mucho más jugoso del que le ofrecían.

En el video, que ya suma miles de reproducciones, se ve al uniformado mostrando un billete de cinco liras —apenas unos 12 centavos de dólar— con la intención de alimentar o quizá divertir al ave. La urraca, aparentemente interesada, toma el billete entre su pico… pero lo suelta enseguida, como si descartara una oferta insuficiente.

Acto seguido, y ante la mirada sorprendida del policía, el ave mete el pico directamente en la billetera del oficial y extrae un billete de 200 liras (casi 5 dólares). Sin perder un segundo, emprende vuelo con su botín bien sujeto, dejando al uniformado mirando al cielo, incrédulo.

El policía intenta perseguirla, pero la ladrona emplumada ya va muy lejos. En redes, los usuarios no tardaron en bautizarla como “la urraca más lista de Turquía” y en llenar la publicación de bromas, memes y teorías sobre su “carrera criminal”.

El video no solo divierte, sino que demuestra que, incluso en el reino animal, hay quienes saben muy bien reconocer un mejor negocio.

Mira el video:

