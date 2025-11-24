VIDEO: Volcán etíope despierta tras milenios, erupción histórica en áfrica oriental

Un volcán Hayli Gubbi ubicado en la región del Cuerno de África entró en erupción por primera vez en miles de años, generando alarma internacional y sorprendiendo a la comunidad científica que monitorea la intensa actividad tectónica del Valle del Rift.

De acuerdo al Centro de Observación de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC), el volcán, que culmina a unos 500 metros de altitud, entró en erupción el domingo durante varias horas, por primera vez en casi 12.000 años, expulsando densas columnas de humo que alcanzaron los 14 kilómetros de altitud. Este fenómeno duró varias horas y terminó el domingo.

Testigos describieron la escena como “el cielo convirtiéndose en fuego”, fue visible en columnas de humo se dirigen a Yemen, Omán, India y el norte de Pakistán.

Científicos especializados en vulcanología señalaron que este volcán, considerado inactivo durante milenios, forma parte del sistema geológico que está dividiendo lentamente el continente africano, por lo que su reactivación podría ofrecer información clave sobre la evolución de la falla.

Hasta el momento no se reportaron víctimas, el volcán se encuentra alejado de los centros urbanos y en una región de difícil acceso.

