Delincuente capturado

Policial

Video: ¡La victima pidió auxilio! Sujeto intentó robar a una joven y terminó amarrado a un poste en Santa Cruz

Según la denuncia el ladrón agredió con una botella a la victima y le provocó un corte en el brazo. Vecinos intervinieron y capturaron al delincuente, mientras auxiliaban a la joven víctima de robo.

Red Uno de Bolivia

24/11/2025 8:57

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un hecho de inseguridad alarmó a los vecinos y transeúntes del centro de la ciudad, donde un hombre fue sorprendido intentando robar a una joven.

Según relataron testigos, la víctima se resistió al atraco, lo que provocó que el agresor reaccionara con violencia y le arrojara una botella de vidrio, ocasionándole una herida en el brazo.

Ante los gritos de auxilio, varios vecinos intervinieron de inmediato. Lograron reducir al presunto ladrón, lo inmovilizaron y lo amarraron para evitar que escapara mientras llegaba la Policía.

Minutos después, efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a trasladar al sujeto a dependencias policiales para su investigación. La joven agredida recibió atención médica por el corte que sufrió.

Las autoridades anunciaron que el caso será remitido al Ministerio Público para determinar los delitos correspondientes y la situación legal del sospechoso.

 

