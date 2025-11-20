El padre del adolescente de 16 años, apuñalado por supuestos integrantes de barras bravas y que falleció, relató a Red Uno, el dramático momento que atravesó su familia para poder salvar la vida de su hijo.

“Dos tipos lo corretearon a mi hijo, lo alcanzaron a una cuadra, lo acuchillaron y de ahí se desangró. No supimos qué más pasó; mi hijo estaba vivo en la clínica, yo llegué a las 9 y lo tenían con suero”, manifestó el padre.

Exigencias médicas

El progenitor indicó que en el hospital le pidieron traer a un cirujano para que el menor fuera atendido de emergencia, pagó por la atención, pero el profesional médico nunca llegó. Asimismo, señaló que les solicitaron traer sangre, pues su hijo se había desangrado, pero no lograron obtenerla con prontitud, ya que uno de los requisitos era que debía venir acompañado de una enfermera y portar un botiquín, algo que la familia desconocía.

El padre explicó que todo el proceso se demoró, y recién tras volver a llamar a la clínica se envió a la enfermera.

Señala a barras bravas

Según el progenitor, las personas que atacaron y ocasionaron la muerte de su hijo pertenecerían a las barras bravas del equipo “Blooming”.

“Ellos pertenecen a las barras de Blooming y estaban con polera celeste. No sabemos si hubo amenazas. Nosotros vivimos aquí en el Guapurú; él (su hijo) estaba yendo a recoger su moto, porque trabajaba”, manifestó entre lágrimas y dolor.

Por el momento, la familia desconoce si la Policía logró identificar o capturar a los responsables, ya que tras la denuncia se les informó que hoy revisarían cámaras de seguridad.

El padre pide justicia y que capturen a los sujetos que bajaron de un vehículo y atacaron violentamente a su hijo, quitándole la vida con una puñalada en el corazón.

