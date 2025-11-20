Sujeto que abusó y mató a Tanya en Chulumani es sentenciado a 30 años de prisión en Chonchocoro

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este jueves que, en audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público, fundamentó y demostró que Brayan P. M. V. de 25 años de edad, es autor del delito de Feminicidio, que cometió en contra de Tanya R. CH. M., de 13 años de edad.

Tras la confesión del autor del crimen, la policía en compañía de pobladores halló el cuerpo sin vida en la comunidad El Azorral del municipio de Chulumani, la adolescente estaba desaparecida desde el pasado 15 de noviembre de 2025.

Dentro de las investigaciones del caso, el sujeto confesó que le quitó la vida a la menor, luego de agredirla sexualmente, por lo que este jueves, el Juzgado 1º Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Chulumani, emitió sentencia condenatoria de 30 años sin derecho a indulto, la pena deberá ser cumplida en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

“Durante la audiencia los fiscales de Chulumani han presentado las pruebas colectadas en la etapa preliminar de la investigación, como el acta de acción directa, actas de declaraciones de los denunciantes, acta del registro del lugar, acta del levantamiento del cadáver, la colección de imágenes de cámaras de seguridad, la identificación del motorizado y el acta de autopsia médico legal, realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que determinó como causa de muerte anoxia, compresión cervical externa, asfixia mecánica por estrangulación a lazo, también se evidenció, excoriaciones compatibles con acceso carnal, entre otras. Además, el sujeto confesó el crimen y decidió someterse al procedimiento abreviado, donde fue sentenciado a la máxima pena”, manifestó Torrez.

El terrible hecho se suscitó el pasado 15 de noviembre, al promediar las 02:30 de la madrugada, cuando la adolescente de 13 años, abordó una camioneta para trasladarse a su hogar, a partir de ese momento fue reportada como desaparecida, hasta que tres días después, se encontró el vehículo y el autor fue a confesar el hecho.

