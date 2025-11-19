Video: Sujeto confesó el rapto y abuso de Tania; Fiscalía confirma la muerte de la menor en La Paz

El fiscal Departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó a Red Uno que la menor de 13 años, identificada como Tania, estaría muerta.

“Lamentablemente, el reporte de los fiscales de materia del asiento fiscal de Chulumani había informado la desaparición de esta menor. El día de hoy, exclusivamente, el ciudadano de nombre Brayan, de 22 años de edad, se habría aproximado al módulo policial y confesó, lamentablemente, el hecho y lo que conlleva a la desaparición de la menor”, manifestó Torrez.

Según las investigaciones, la menor salió de su domicilio y abordó un vehículo; desde ese momento desapareció y sus familiares iniciaron la búsqueda.

“Este ciudadano había referido, lamentablemente, que había quitado la vida de esta menor de 13 años, pero, no obstante, al estar con vida le habría procedido a agredir sexualmente”, dijo Torrez.

La autoridad dijo que el sujeto confesó que quitó la vida a la menor, con la finalidad de que no presente la denuncia y señaló que en el momento del hecho estaba en estado de ebriedad.

Así mismo, confesó donde abandonó el cuerpo de la niña, se encontraría a 30 minutos de Chulumani. En este momento efectivos policiales y de la Fiscalía estarían procediendo al levantamiento legal del cuerpo.

El caso paso a dependencias del Ministerio Público, quien procederá a su imputación formal. Continúan las investigaciones.

