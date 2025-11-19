Pobladores de Chulumani queman el vehículo donde fue secuestrada Tanya, menor abusada y asesinada

Este miércoles tras días de intensa búsqueda, se conocieron datos sobre el paradero de Tanya, la menor de 13 años, que fue secuestrada en una camioneta color ploma en Chulumani, La Paz.

Fue el presunto autor del crimen, un joven de 22 años quien se dirigió a dependencias policiales y reveló lo sucedido.

Tras enterarse del hecho los pobladores lograron identificar el vehículo, mismo que contrastaba con las características de la camioneta donde se vio por última vez a Tanya, y posteriormente procedieron a quemarla.

Así mismo, interceptaron a la camioneta policial donde el sujeto y presunto autor estaba siendo trasladado, y pretendían lincharlo, una multitud de personas a gritos exigía justicia.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a la menor abordando la camioneta ploma, lo que se convirtió en la principal pista para los investigadores y familiares. El fiscal Carlos Torrez, señaló que todos esos elementos están siendo investigados, por el momento el sujeto se encuentra a la espera de su audiencia cautelar.

Tras la autopsia de ley que señala como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulación manual a lazo, el cuerpo de la menor fue entregado a sus familiares para el velorio correspondiente.

