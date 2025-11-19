El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este miércoles sobre los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la niña Tanya de 13 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado 15 de noviembre en Los Yungas de La Paz.

La autoridad señaló que como causa de muerte se determinó que la niña murió por asfixia mecánica por estrangulación manual a lazo, el presunto autor es Brayan P.M.V., de 22 años de edad.

Así mismo se dio a conocer que el caso aún está siendo investigado, pero se conoció que el autor del crimen habría agredido sexualmente a la menor de edad, para luego quitarle la vida.

“Al conocer el hecho, el Ministerio Público actúo de manera rápida con la Policía Boliviana y el Fiscal de Chulumani, el sujeto se apersonó al módulo policial de ese municipio y habría confesado el hecho, sobre la desaparición de la menor de edad, de acuerdo a las cámaras de seguridad, se tiene un registro donde abordó el vehículo cerca de las 02:30 de la madrugada para regresar a su hogar, el presunto manifestó que le quitó la vida para que no lo denuncie”, manifestó Torrez.

En medio de profundo dolor la familia pide justicia y pena máxima para el autor del terrible crimen. Los antecedentes del caso refieren que la niña subió a una camioneta y desde ese momento estaba desaparecida.

