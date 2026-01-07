TEMAS DE HOY:
Investigan supuesta liberación en Santa Cruz de un ciudadano libanés que era buscado en Brasil por tráfico de droga

Según reportes del Segip, el pasado 3 de diciembre el sistema detectó que Arias contaba con un sello rojo de Interpol, lo que indicaba que estaba siendo buscado por tráfico de drogas en Brasil.

Red Uno de Bolivia

07/01/2026 16:03

Autoridades investigan liberación de ciudadano libanés con notificación internacional. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La Policía de Santa Cruz inició una investigación tras conocerse la supuesta liberación de un ciudadano de origen libanés, identificado como A. Arias, que se encontraba con alerta internacional por la justicia de Brasil.

Según reportes del Servicio General de Identificación Personal (Segip), el pasado 3 de diciembre el sistema detectó que Arias contaba con un sello rojo de Interpol, lo que indicaba que estaba siendo buscado por tráfico de drogas en Brasil. Tras esta detección, el extranjero fue remitido a Interpol.

Sin embargo, días después surgieron versiones que indican que Arias habría sido liberado, hecho que motivó la apertura de la investigación.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias de su supuesta liberación.

 

