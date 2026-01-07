“No teníamos luz y usamos velas”: así ocurrió la tragedia que mató a tres hermanitas en Montero

Un corte del suministro eléctrico derivó en una tragedia que enluta a una familia del municipio de Montero, donde tres hermanitas de 2, 4 y 6 años fallecieron intoxicadas por inhalación de humo, tras un incendio registrado en su vivienda.

El hecho ocurrió el domingo 4 de enero, cuando las menores se encontraban al cuidado de su abuelita. Ante la falta de energía eléctrica, la familia encendió velas para iluminar el ambiente, sin imaginar el desenlace fatal.

“No teníamos luz, se nos cortó. Para prendernos compramos velas y con eso ellas habían prendido la mesa de plástico. De ahí se prendió la mesa y se llenó de humo, y mis nietitas se intoxicaron”, relató la mujer entre lágrimas.

Según el testimonio, la abuelita salió por unos minutos y al regresar encontró a sus nietas sin signos vitales. El humo generado por el incendio habría llenado rápidamente el ambiente cerrado.

“Eran cariñosas, amables, con todos se hacían querer. Es un dolor que no tiene consuelo”, expresó la abuela, visiblemente afectada por la pérdida.

Vecinos y familiares se congregaron en el domicilio para acompañar el velorio de las menores, mientras que las autoridades locales iniciaron las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias del hecho, que preliminarmente fue catalogado como un accidente doméstico.

La familia pidió apoyo solidario a la población y habilitó el número 692 799 29 para quienes deseen colaborar. “Lo que su corazón le toque será bienvenido”, señaló la abuelita.

Mira la programación en Red Uno Play