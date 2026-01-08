¡Indignante! Estafaron a la madre de las tres hermanitas fallecidas en Montero

En el municipio de Montero se vive un clima de profundo dolor durante el velorio de las tres menores que fallecieron tras una intoxicación por monóxido de carbono. Mientras familiares, vecinos y personas solidarias acompañan a la familia en este momento de luto, una nueva situación agravó aún más la tragedia.

Familiares denunciaron que la madre de las niñas fue víctima de una estafa mientras recibía llamadas de supuestas personas solidarias.

“Le han hackeado la cuenta a mi sobrina, hay gente inescrupulosa que se aprovecha cuando más se necesita”, relató una tía de las menores.

Según explicó, la mujer recibió una llamada en la que le ofrecían realizarle una donación; sin embargo, al indicarle que el dinero no llegaba, le solicitaron el pin que había recibido en su teléfono.

“Ella, por la situación que estaba pasando, dictó el código y ahí le vaciaron la cuenta”, señaló.

De acuerdo con la familia, hasta el momento se habrían descontado al menos 3.027 bolivianos de la cuenta, dinero que formaba parte de las donaciones destinadas a cubrir los gastos y apoyar a la familia.

“Tenemos miedo de que sigan depositando y los maleantes sigan sacando la plata”, advirtió la familiar, quien además pidió la intervención de la Policía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Si ya le han hackeado la cuenta, esto va a seguir pasando si no hay ayuda”, concluyó.

