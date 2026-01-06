Tres hermanas de 2, 4 y 6 años fallecieron en Montero tras intoxicarse con humo dentro de su vivienda. El hecho ocurrió mientras su abuela, responsable de su cuidado, salió momentáneamente del hogar. La noticia ha conmocionado al municipio de Montero, donde se investiga cómo se produjo esta tragedia.

Vecinos de la zona fueron quienes se percataron de que salía humo de la casa y decidieron ingresar, encontrando a las menores tendidas en una cama. Las niñas fueron trasladadas a un centro de salud, pero lamentablemente ya habían perdido la vida al momento de su llegada.

Según las primeras indagaciones, se presume que el accidente ocurrió luego de que las menores encendieran una vela dentro de la vivienda. Esta habría caído sobre una mesa de plástico, lo que provocó la emisión de humo que terminó por intoxicarlas.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) se trasladó al lugar para iniciar las investigaciones. La madre de las menores brinda su declaración ante las autoridades, mientras los vecinos y familiares tratan de asimilar la tragedia.

Vania Zurita, responsable de la Defensoría de la Niñez en Montero, informó que se presentó una denuncia de oficio por homicidio culposo. “Se presume que la muerte se debió a la inhalación de humo tras el accidente con la vela. Estamos a la espera de la llegada de un médico forense para continuar con la investigación”, señaló la funcionaria.

La familia de las menores es de escasos recursos y carecía de electricidad en la vivienda, lo que habría motivado el uso de velas.

Mira la programación en Red Uno Play