Amagues de enfrentamiento entre la Policía y sectores de la COB en el peaje de la Autopista, en La Paz

En las imágenes captadas se observan empujones contra los efectivos policiales, quienes intentaban despejar las vías bloqueadas por los movilizados en la Autopista La Paz – El Alto.

Red Uno de Bolivia

08/01/2026 10:31

Foto: Red Uno
La Paz

Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a sus bases a un bloqueo en cinco puntos estratégicos de la ciudad de La Paz; uno de ellos fue el peaje de la Autopista que une a las ciudades de La Paz y El Alto. El sector del magisterio urbano, afiliado a la COB, se dispuso a realizar el corte de vía tal como se había anunciado; sin embargo, la Policía llegó al lugar y procedió a despejar la ruta.

En medio del operativo se produjeron amagues de enfrentamiento, ya que los movilizados pretendían impedir la intervención policial. Los altercados subieron de tono al registrarse empujones hacia los uniformados e, incluso, algunos maestros procedieron a golpear a los vehículos al ver que su bloqueo era desbaratado.

Pese a que los vehículos logran pasar el peaje, la tensión permanece en el lugar con un fuerte contingente policial resguardando la transitabilidad.

