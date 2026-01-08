Un hecho inesperado se volvió viral en redes sociales luego de que un rebaño de ovejas ingresara a un supermercado en la región de Baviera, al sur de Alemania, generando sorpresa entre clientes y trabajadores.

Según el portal Todo Noticias, alrededor de 50 ovejas se separaron de su rebaño y avanzaron sin control por el interior del local. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los animales ingresaron por la puerta principal y recorrieron los pasillos.

En las imágenes se observa cómo las ovejas tiraron botellas, cajas de cereal y otros productos, mientras se desplazaban por distintas áreas del supermercado. Ante la situación, algunos clientes intentaron resguardarse en los baños, y en uno de los videos se ve a un hombre subido a una estructura para evitar quedar rodeado por los animales.

El pastor del rebaño, Dieter Michler, explicó que el incidente comenzó cuando una oveja siguió a una persona que ingresó al supermercado con una bolsa, y el resto del grupo la imitó, provocando el ingreso masivo.

De acuerdo con el testimonio, las ovejas permanecieron en el supermercado unos 20 minutos, hasta que finalmente salieron por las puertas automáticas y regresaron con el resto del rebaño.

No se reportaron personas heridas, aunque sí se registraron daños en varios productos. Tras el incidente, el personal del supermercado realizó una limpieza completa para normalizar la atención al público.

